La Lazio guarda sul mercato: l'obiettivo è Sala della Samp

Movimenti in entrata e in uscita per la Lazio di Simone Inzaghi: dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi, i biancocelesti sembrano aver trovato la quadratura per raggiungere la qualificazione in Champions a fine stagione ma per tener testa al doppio impegno e, soprattutto, agli attacchi delle inseguitrici serve qualche innesto dal mercato per puntellare la rosa e soddisfare le richieste del tecnico. Tare è già in movimento da diversi giorni per piazzare qualche esubero ma per cercare di chiudere qualche trattativa che possa portare nella capitale dei volti nuovi: sulla lista del direttore sportivo i nomi sono principalmente due, quello del giovane Adekanye del Liverpool e quello dell'esterno della Samp Jacopo Sala, che potrebbe dare anche il via alla cessione di qualche pedina che non rientra più nei piani di Inzaghi.

Il nome di Sala è solo l'ultimo dei tanti fatti per il casting di esterno destro: nelle precedenti settimane i nomi caldi erano quelli di altri due italiani, Darmian e Zappacosta, ma sono due piste decisamente più complicate da percorrere. Da qui nasce l'idea di ritornare sull'esterno della Samp che può ricoprire sia il ruolo di terzino nelle difesa a quattro, che Inzaghi potrebbe sperimentare, ma anche il ruolo di esterno nel centrocampo a cinque, come è solita giocare la Lazio. In caso di arrivo a Formello, potrebbe arrivare il via libera non solo di Wallace, ormai chiuso da Luiz Felipe, ma anche di Basta e Caceres, in scadenza a Giugno e completamente fuori dagli schemi del tecnico biancoceleste. Possibile anche un addio di Patric: su di lui è forte il pressing del Besiktas.

In mezzo al campo chi potrebbe lasciare la Capitale è Murgia: il centrocampista classe '96 cerca più spazio e il Genoa è pronto a prenderlo in prestito. Davanti, invece, la questione è diversa: difficilmente arriverà una cessione anzi, è più probabile l'arrivo di qualche rinforzo. Le indiscrezioni portano al nome del giovane attaccante scuola Liverpool Bobby Adekanye: l'esterno nigeriano è chiuso dai big in Inghilterra e potrebbe arrivare già in questa sessione a Roma, anticipando i tempi che lo avrebbero visto in biancoceleste solo dal prossimo Giugno.