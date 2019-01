Atalanta: Gasperini si gode Freuler e De Roon, il Papu Gomez ai saluti?

Ci sono un olandese e uno svizzero, ma non stiamo parlando di una barzelletta divertente. I due calciatori considerati sono Marten De Roon e Remo Freuler, diventati cintura insostituibile per l'Atalanta di Gasperini. Dopo i vari Kessié, Gagliardini e Cristante, il mago ex Genoa ha tirato fuori il meglio anche da loro due, dando equilibrio al centrocampo della sua Atalanta. Se l'olandese è una vera diga in mezzo al campo, lo svizzero ex Lucerna è una specie di cerniera tra campo e trequarti, sempre pronto a inserirsi negli spazi lasciati vuoti dai movimenti dei vari Gomez e Ilicic. Dopo un lungo periodo di rodaggio, i due hanno finalmente trovato il loro equilibrio, sono diventati complementari. Gasperini spera di tenerseli stretti, la società ha fissato il prezzo per un'eventuale cessione. Servono almeno venti milioni a testa.

A proposito di cessioni, l'indiscrezione clamorosa è quella che vorrebbe il Papu Gomez lontano da Bergamo. Le laute offerte da Cine e Emirati Arabi stuzzicano l'argentino, che potrebbe staccare un contratto milionario e svernare in un campionato di bassa intensità. Il suo amore per l'Atalanta è totale e, se di addio si dovesse trattare, sarà solo per una questione di soldi. Il club bergamasco ha comunque cominciato a sondare il terreno per un nuovo profilo. Accantonata l'idea-Rigoni, ai margini del progetto, è stato chiesto alla Sampdoria Gianluca Caprari. Il club doriano ha però rispedito al mittente le avances orobiche. Valigie pronte anche per Hateboer. Il classe '95 potrebbe infatti approdare alla Lazio visto il suo scarso utilizzo in maglia nerazzurra.

Diversa, la situazione di Gianluca Mancini. Il difensore classe '96 ha tantissimo mercato e le big di A si sono mosse su di lui. Percassi lo valuta almeno venticinque milioni, la Roma sembra intenzionata a questo sforzo. Se Mancini dovesse lasciare Bergamo, però, Gasperini si ritroverebbe con un centrale in meno e senza un leader difensivo. Con i soldi ricevuti si dovrà quindi cercare un interprete del ruolo ugualmente decisivo in tempi stretti. I nomi latitano, la Dea sicuramente però si attiverà per individuare qualche colpo.