Milan, Da Barella a Tonali: il mercato rossonero è in evoluzione

Il mercato del Milan è in piena evoluzione: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lucas Paquetà, Leonardo e Maldini stanno lavorando per regalare qualche rinforzo a Gattuso. La linea sarà molto semplice: sarà un mercato all’insegna di investimenti sostenibili, in linea con le direttive UEFA e con quanto prefigurato da Gazidis.

lI nome nuovo del mercato del Milan è Youri Tielemans: il belga, a causa dell’arrivo di Fabregas a Montecarlo, potrebbe perdere il posto da titolare nel Monaco. Il club francese potrebbe proporre ai rossoneri il prestito con diritto di riscatto: una soluzione gradita da entrambe le parti.

Altro nome sulla lista è Barella ma si profilerà un derby con l'Inter visto che entrambi sono sul talento in forza al Cagliari. Per il momento sono i neroazzurri in vantaggio visto che hanno già contattato il ds sardo, Tommaso Giulini, per l'inserimento di un paio di contropartite tecniche per abbassare la cifra di 50 milioni, ma il Milan rimarrà alla finestra come anche dal Napoli e dalle big inglesi.

Un altro nome tornato di moda è Sergej Milinkovic-Savic, ma anche qui l'Inter è interessata al giocatore della Lazio e nei prossimi mesi si scatenerà in un vero derby di mercato visto che Lotito ha detto chiaramente che il giocatore non si muoverà ora.

Nel mirino anche Sandro Tonali del Brescia, così come Rodrigo De Paul dell’Udinese e Chiesa. Con la giusta offerta uno tra Duncan e Sensi potrebbe imboccare la via di Milanello

Infine sembrerebbe che Leonardo non abbia abbandonato l’ipotesi del ritorno di Alexandre Pato visto che il Tianjin Quanjian è a rischio fallimento e l'attaccante potrebbe liberarsi agevolmente.