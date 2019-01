Roma, mercato: i giallorossi offrono Perotti per arrivare a Mancini

Come tutte le squadre, anche la Roma è sul mercato e sta provando ad anticipare molti club per mettere le mani sul talento dell'Atalanta Gianluca Mancini. I giallorossi avrebbero offerto Diego Perotti in prestito da gennaio, per poi entrare nella trattativa in estate in vantaggio.

L'Atalanta gradirebbe l'argentino visto che sta cercando il sostituto di Rigoni. La Roma invece vorrebbe ripetere l'operazione Cristante (5 milioni per il prestito oneroso più altri 20 per il riscatto ndr). Ma attenzione che su Mancini c'è anche l'Inter e l'Everton.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista e molti sono i nomi sul taccuino di Monchi come quello di Emmanuel Agyemang–Badu in forza all'Udinese (ventotto anni e contratto in scadenza nel 2020 ndr) o quello del giovane Sander Berge del Genk ma su di lui c'è anche del Napoli. Invece il club capitolino dovrà vedersela con il Milan per Duncan, ma di Francesco lo ha allenato al Sassuolo due anni fa e potrebbe fare leva su questo.