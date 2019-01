Serie B - Il Benevento punta Ceravolo, Brescia su Hetemaj e Spolli

Giro di boa anche per la Serie B con il Palermo che è in testa alla classifica davanti a Brescia e Pescara. Campionato combattuto in questi primi quattro mesi e le trattative della sessione invernale di mercato non saranno da meno visto che molte squadre punteranno a rinforzarsi. Su tutte il Benevento che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe accelerato in maniera decisiva per Fabio Ceravolo, attualmente in forza al Parma. I sanniti stanno lavorando ad un colpo per reparto: a centrocampo, sempre dal Parma, occhi puntati su Dezi.

Molto attivo anche il Brescia che, dopo un grande girone d'andata, non vuole smettere di sognare: il club lombardo, infatti, starebbe pensando ad Hetemaj e Spolli per rinforzare ulteriormente una squadra che ha sorpreso tutti nei primi diciotto incontri stagionali. Il club di Cellino, inoltre ha sorpassato la concorrenza del Lecce per Moscati (Perugia), giocatore che Corini conosce bene dopo averlo allenato in quel di Novara. Nei quartieri alti della classifica c'è anche il Pescara che ha chiuso in bellezza il 2018 battendo in rimonta la Salernitana: gli abruzzesi stanno concentrando le loro attenzioni sul reparto offensivo con Rossi (Lazio) molto vicino. Il Delfino ha messo gli occhi su Ciciretti (Parma) e Giannetti (Livorno) ma entrambi i giocatori, almeno per il momento, sono molto difficili da raggiungere.

Il Verona non molla la presa per Sprocati, in forza al Parma, mentre l'Ascoli sta pensando a De Luca con l'ex Varese che, attualmente, gioca in Romania con la maglia del Cluj. Per quanto concerne il capitolo "portieri" scatto del Livorno per Leali mentre il Cosenza sogna il ritorno di Frattali (Parma) ma c'è grande distanza sulle cifre dell'ingaggio.