Napoli: pressing su Lozano, arriva Kouame e si punta Traoré

Il Napoli sogna Lozano, ingaggia Kouamé e spinge per Traoré. Non è una sciocca filastrocca da scuola elementare, ma il punto più conciso possibile del calciomercato partenopeo. Il Napoli si muove infatti attivamente per rinforzarsi e per puntare con decisione allo scudetto nella prossima stagione. Il nome caldo per puntellare il pacchetto offensivo è appunto quello di Hirving Lozano. L'esterno messicano è la stella del PSV Eindhoven e in questa stagione ha confermato di poter compiere il grande salto. Impossibile prelevarlo a gennaio, per giugno il prezzo che fanno i bazoer è di almeno trentacinque milioni. La cifra deve includere infatti anche il 20% di rivendita del ragazzo che finirà nelle casse del suo primo club, il Pachuca.

Giuntoli non vuole perdere tempo. Contando sull'intermediazione di Mino Raiola, il dirigente del Napoli avrebbe proposto soldi più due contropartite tecniche. Parliamo di Younes e Ounas, esterni offensivi particolarmente graditi al PSV sia per il talento che per la giovane età. I due club continueranno a dialogare nelle prossime settimane, intanto De Laurentiis e Giuntoli dovranno anche valutare le questioni inerenti i contratti di Mertens e Callejon. I due simboli del Napoli potrebbero infatti interrompere il rapporto se non riuscissero strappare un ultimo contratto milionario al club. Il club non può farsi trovare impreparato nel caso che ciò avvenga.

Si avvicina con decisione Christian Kouamé. Il talentuoso attaccante del Genoa pare abbia trovato un accordo con il club da un milione di euro circa a stagione come ingaggio. De Laurentiis e Preziosi stanno invece definendo gli ultimi dettagli. L'ivoriano classe '97 resterà in prestito al Genoa fino a fine stagione, il Napoli se lo assicurerà pagando venticinque milioni al club rossoblu. Una cifra importante ma non eccessiva, considerando il valore del ragazzo. Kouamé è infatti una vera e propria rivelazione della nostra Serie A, un attaccante capace di coniugare al velocità al fisico. Forse messo parzialmente in ombra dall'esplosione di Piatek, l'ivoriano rappresenta il prototipo dell'attaccante moderno e può giocare sia nel suo ruolo naturale di seconda punta che più avanti.

A centrocampo, sempre vivo l'interesse per Nicolò Barella. Il Napoli sonda la situazione, non abbandonando il tavolo della trattativa. Molto più concreta la pista che porta a Traoré dell'Empoli. I campani seguono da tempo il ragazzo e non vogliono rimanere impelagati in un'asta. Il club toscano ha chiesto una quindicina di milioni, De Laurentiis ci pensa. Chi potrebbe lasciare Napoli è uno tra Rog e Diawara. I due centrocampisti verranno però utilizzati da Ancelotti alla ripresa contro la Lazio.