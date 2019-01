Juventus: sul mercato piace Lincoln, Pjaca può restare in maglia viola. E Malcom...

La Juventus si tinge sempre più di verdeoro. Dopo il rinnovo di Alex Sandro, il club bianconero avrebbe infatti puntato due gioiellini del Brasile. Parliamo di Lincoln e Renan Lodi, due prospetti interessantissimi del panorama calcistico sudamericano. Classe '98, Lodi è un terzino sinistro naturale ed è già un punto saldo dell'Atletico Paranaense. Con i verdeoro ha infatti disputato trentasette gare da professionista, condite da due goal e sei assist. Di spiccate qualità offensive, Lodi può giocare anche da esterno basso, ruolo simile a quello ricoperto da Spinazzola nell'Atalanta, per intenderci. La Juventus per ora lo sonda, Paratici potrebbe però affondare il colpo. Più matura la pista che porterebbe a Lincoln. L'attaccante classe 2000 si è messo in luce nel Sudamericano U17, segnando ben cinque goal. Il Santos chiede quaranta milioni, Paratici punterà ad abbassare notevolmente il costo, garantendo magari al club la permanenza del giocatore per almeno altri sei mesi.

Altro nome che ultimamente sta animando il mercato della Juventus è quello di un altro brasiliano. Si tratta di Malcom, esterno ex Girondins de Bordeaux attualmente in forza al Barcellona. Il classe '97 non sta però trovando lo spazio che sperava in blaugrana e potrebbe già scegliere di cambiare aria. La Juventus sarebbe per lui una destinazione ideale sia per progetto che dal punto di vista della tattica. Allegri ha infatti saputo valorizzare appieno gli esterni a disposizione, si veda l'esplosione di Douglas Costa e Cuadrado e senza contare Bernardeschi. Per ora non ci sono offerte ufficiali, ma in un periodo di saldi la Juventus potrebbe benissimo approfittarne.

Definito con il Genoa l'affare-Sturaro. Nella giornata di ieri, infatti, i due club hanno raggiunto l'accordo per il ritorno del centrocampista in Liguria. La Juventus ora busserà alla porta di Preziosi per Romero. Il forte difensore centrale viene valutato almeno una quindicina di milioni, l'arrivo di Sturaro potrebbe però far abbassare le pretese del patron ligure. Discorso diverso per Marko Pjaca. Il croato ha deluso a Firenze e l'arrivo di Luis Muriel potrebbe ulteriormente abbassare il suo già scarso minutaggio. L'agente del giocatore ha fatto capire alla Juventus che il ragazzo vorrebbe restare, dall'Inghilterra c'è però un'offerta del Fulham. Le due parti si rivedranno in settimana per definire meglio il tutto.