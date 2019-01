Serie B - Lecce su Budimir, Falzerano al Perugia

Si sta infiammando il mercato in Serie B, visto che tutte le squadre stanno provando a rinforzarsi nella campagna invernale. Partiamo dai quartieri alti della classifica con il Lecce che avrebbe messo gli occhi su Budimir, attualmente in forza al Crotone ma in rotta di collisione col club pitagorico. I pugliesi, dopo aver sondato il terreno per Ceravolo e Tumminello, avrebbero lanciato la loro offensiva per l'attaccante di Stroppa.

Colpo importante per il Perugia che è pronto ad accogliere Falzerano, mancano solo gli ultimi dettagli prima di poter ufficializzare il trasferimento del classe '91 in Umbria. Tris di nomi importanti per il Padova: Minelli, Andelkovic e Mbagoku ad un passo. Sull'ex Carpi ci sono grandi aspettative e speranze visto che il Padova chiede a lui i gol. Attaccanti protagonisti in questa sessione invernale con Calaió, prossimo al rientro dopo la squalifica di questa estate, sarebbe entrato nei radar del Foggia e della Cremonese. Più defilati i lombardi che, nelle ultime ore, avrebbero accelerato per l'attaccante del Frosinone Ciofani.

Nella giornata di ieri, inoltre, i grigio-rossi hanno ufficializzato l'acquisto di Soddimo sempre dal club ciociaro. Molto attivo il Brescia che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe pensando anche ad Hetemaj del Chievo e Moscati del Perugia. Il Cagliari, inoltre, avrebbe dato l'ok per la cessione di Dessena alle rondinelle. Trattativa ben avviata tra Parma e Foggia per gli estremi difensori con Bizzarri pronto a sbarcare in Emilia e Frattali pronto a trasferirsi in Puglia. Carpi è pronto ad accogliere il centrocampista Coulibaly dall’Udinese in prestito.

Articolo di Alessio Evangelista.