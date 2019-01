Genoa - Freme il mercato: arrivano Sturaro e Pezzella, occhi su Krunic dell'Empoli

Il Genoa è guizzante. Il calciomercato dei rossoblu si conferma infatti frenetico. Il nome forte delle ultime ore è quello di Stefano Sturaro. Il ritorno alla base del centrocampista è ormai questione di attimi. Sia Genoa che Juventus non hanno altro da aggiungere alla trattativa e l'ormai ex Sporting Lisbona raggiungerà presto i suoi nuovi compagni. Definito Sturaro, il Genoa dovrà parlare ancora con i bianconeri per Cristiano Romero. Preziosi non vuole svalutare il ragazzo, la sensazione è che comunque le due parti troveranno un accordo. Romero dovrebbe restare ancora in rossoblu, con i bianconeri pronti a prelevarlo a fine stagione.

Definito invece lo scambio con l'Udinese tra Zukanovic e Giuseppe Pezzella. Il calciatore classe '97 è il profilo giusto per Cesare Prandelli. Impiegabile sia in una difesa a quattro che come fluidificante, Pezzella è pronto a dire la sua in una rosa che ha voglia di risalire immediatamente la china. Con l'arrivo del quasi ex Udinese, sfuma la pista che porterebbe ad Antonio Barreca. Le notizie pervenute da Monaco non sono mai state troppo positive e Perinetti ha deciso di non perdere ulteriore tempo e di affidarsi a un profilo rodato per la Serie A e ancora molto giovane.

Questione portieri. Con Jandrei che viene, Marchetti andrà logicamente via. L'estremo difensore ex Chapecoense vuole assolutamente una maglia da titolare. Non giovanissimo, Jandrei ha però impressionato per la sua crescita negli ultimi anni. La voglia di stupire c'è, ora dovrà convincere anche Prandelli. Intanto, Marchetti è sul piede di partenza. Il portiere è voluto da molti club di A ma potrebbe finire all'Empoli nell'operazione che porterebbe Krunic in Liguria. Tra rossoblu e toscani balla qualche milione, l'inserimento del portiere potrebbe cambiare le carte in tavola.