Inter: si stringe per De Paul, fari puntati su Lincoln e Brazao

Beppe Marotta corre sul mercato. Il nuovo dirigente dell'Inter ha fretta di chiudere al più presto tre operazioni in entrata. Due gioielli brasiliani e un fantasista argentino sul taccuino dell'AD nerazzurro. Il nome caldo del calciomercato interista è quello di Rodrigo De Paul. Il gioiellino dell'Udinese ha sempre fatto strabuzzare gli occhi ai nerazzurri, sempre incerti però sulle sue prestazioni troppo altalenanti. In questa stagione, però, Rodrigo De Paul sembra aver raggiunto la maturità atletica e sta letteralmente trascinando l'Udinese a suo di giocate. In diciotto gare giocate, infatti, il classe '94 ha infatti segnato sei reti e fornito tre assist ai compagni. Un bottino davvero importante per un calciatore spesso schierato come ala sinistra.

L'Inter ha voglia di chiudere subito l'operazione, evitando di rimanere beffata al fotofinish. I friulani valutano il ragazzo almeno trenta milioni, cifra importantissima per le casse nerazzurre. A gennaio De Paul non si muove, l'asse lombardo-friulano sta però riscaldandosi per giugno. Durante la presentazione ufficiale di Okaka, Daniele Pradé è stato chiaro e ha sottolineato l'incedibilità di De Paul durante la sessione invernale di calciomercato. Parole "riprese" anche dal ragazzo, che ha ammiccato all'Inter ma ha rimandato per giugno ogni tipo di trattativa. Per ora, dunque, i nerazzurri dovranno attendere, imbastendo per giugno l'ipotetico arrivo dell'argentino.

Per un profilo offensivo che arriverà, un altro è pronto a partire già da ora. Parliamo di Gabigol, reduce dal prestito al Santos ma pronto a tornare di nuovo in Brasile. L'Inter vuole però usarlo come pedina di scambio per avere una prelazione sull'ingaggio di Lincoln, attaccante rivelazione dello scorso Sudamericano under 19. Il Flamengo è pronto a trattare, valutando anche l'ipotesi di ingaggiare Miranda. L'Inter non può lasciare andare via il difensore a gennaio. Se ne potrebbe parlare con un'offerta cash. I brasiliani hanno proposto quattro milioni, l'Inter ha rifiutato. Capitolo Brazao. Il portiere brasiliano interessa molto ai nerazzurri. Il classe 2000 potrebbe raggiungere l'Italia e approdare al Chievo Verona per farsi le ossa, come fu per Julio Cesar. Una bella suggestione.