Cagliari: ecco Valter Birsa, arriva anche Peluso. Rinnova Pisacane

Un Cagliari Calcio molto attivo sul mercato. La società sarda ha ufficializzato l'ingaggio del trequartista tanto voluto da Rolando Maran. Parliamo di Valter Birsa, fantasista all'occorrenza ala ormai ex Chievo Verona. Presentato ieri, il mancino si è subito dimostrato entusiasta della nuova avventura. A Cagliari riabbraccia Maran, suo tecnico ai tempi del Chievo. Birsa potrà essere utilizzato come trequartista puro dietro le due punte o un po' più laterale, magari in un 4-3-2-1 solido e bilanciato. Ma gli acquisti in entrata dei rossoblu potrebbero non finire qui. A centrocampo si valuta infatti la possibilità di altri innesti, uno su tutti quello di Deiola. Il ragazzo potrebbe rientrare da Parma e restare in Sardegna per sopperire alla mancanza di Dessena. Il capitano ha infatti ufficializzato il suo passaggio al Brescia.

Si avvicina Nahitan Nandez. Il centrocampista centrale uruguayano sembra essersi convinto a lasciare il Boca Juniors. Il club argentino ha poi acconsentito alla cessione, con il Cagliari pronto a mettere sul piatto ventuno milioni di dollari. A facilitare l'operazione in entrata, l'arrivo in gialloblu di Jorman Campuzano, perfetto sostituto di Nandez al Boca. Prima di ufficializzare il colpo, i sardi dovranno capire la fine che farà Nicolò Barella. La dirigenza spera di tenersi il ragazzo fino a giugno, è normale che però di fronte a irrinunciabili offerte non si potrà fare molto. Il costo del cartellino del ragazzo si aggira intorno agli ottanta milioni e non è da escludere che qualcuno scelga di presentarsi con tale somma.

Si muove qualcosa anche in difesa. La prima buona notizia arriva dal rinnovo di Pisacane. Nulla è ancora ufficiale, ma pare che il difensore prolungherà fino al 2020 il suo contratto. Vicino l'ingaggio di Federico Peluso. L'esperto laterale del Sassuolo andrebbe a occupare la corsia mancina del rettangolo verde, facendo staffetta con Lykogiannis. Pajac piace in Serie B e potrebbe partire.