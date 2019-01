Coppa Italia: le probabili formazioni di Lazio-Novara

Prima partita del nuovo anno per Lazio e Novara che oggi alle 15 allo stadio "Olimpico" si sfideranno per il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I pronostici vedono la formazione biancoceleste nettamente favorita contro la sorpresa Novara che però va a Roma con la voglia di continuare a stupire e mettere in difficoltà i più ben quotati avversari. La vincente affronterà una tra Inter e Benevento. Andiamo a vedere le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

Lazio

Non vuole distrazioni Simone Inzaghi che ci tiene molto alla Coppa Italia. L'impegno è di quelli agevoli sulla carta ma il tecnico intende mettere la miglior formazione possibile magari dando del minutaggio a qualche giocatore che è stato indisponibile nella prima metà di stagione come Lukaku e Luis Alberto e facendo giocare Proto in porta. Per il resto formazione base con il dubbio principale in attacco su chi deve affiancare Immobile tra Caicedo e Correa. Probabile che il primo parta dall'inizio con l'argentino pronto a entrare a partita in corso. Indisponibili gli squalificati Radu, Cataldi e Rossi.

Novara

La squadra piemontese è una delle grandi sorprese della competizione. Nei turni precedenti ha eliminato Perugia, Brescia e Pisa ed ora va all'Olimpico per giocarsela. Anche William Viali vuole giocare con la miglior formazione anche se dovrà fare a meno di bomber Cacia e di Tartaglia. Schieramento 4-3-1-2 con l'attacco composto da Manconi ed Eusepi supportato da Schiavi.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

Novara (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo, Nardi; Schiavi; Manconi, Eusepi. All. Viali.