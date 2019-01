Coppa Italia - Milan, contro la Sampdoria possibile esordio di Paquetà

Oggi alle 18.00 il Milan torna in campo per affrontare il primo impegno dell'anno. I rossoneri sono di scena a Marassi contro la Sampdoria per l'ottavo di finale di Coppa Italia.

Per il Milan, dopo l'eliminazione in Europa League, arrivare fino in fondo alla competizione è l'obiettivo minimo: "Non si va in vacanza in Coppa Italia - le parole del tecnico - Disputeremo una competizione alla quale teniamo. Lo scorso anno ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie".

Gattuso non può contare su Suso fermato da un problema fisico dunque al suo posto gioca Castillejo. Esordio dal primo minuto per il neo acquisto Paquetà ed completare la mediana Franck Kessié e Bakayoko. Nonostante Higuain sia al centro del mercato rossonero parte dal primo minuto. disponibile Calabria per squalifica, al suo posto dovrebbe partire dall'inizio Abate e non Conti.

Sampdoria (4-3-1-2) – Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara (Ramirez); Quagliarella, Caprari (Defrel). All. Giampaolo.

Milan (4-3-3) – Reina; Abate, Musacchio (Zapata), Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.