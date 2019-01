Juventus: vincere con il Bologna per cominciare al meglio in Coppa Italia

Vincere contro il Bologna e compiere il primo passo verso la Storia. Questa edizione di Coppa Italia può infatti dare alla Juventus qualcosa in più del semplice, si fa per dire, trofeo. I bianconeri di Massimiliano Allegri puntano alla quinta finale vinta consecutiva. Un record che potrebbe essere unico. In Europa, la Signora condivide quattro finali vinte di fila con Paris Saint-Germain e Barcellona e a fine stagione, con un pizzico di fortuna, potrebbe essere l'unica ad averne cinque. Prima di sognare bisogna però passare per la realtà. Il Bologna di Inzaghi è una squadra sicuramente inferiore ma rognosa, da non sottovalutare.

Complice anche l'infortunio di Mario Mandzukic, per lui un mese di stop, Allegri ha dovuto ridisegnare il suo undici titolare. Al posto del croato, il tecnico livornese starebbe seriamente pensando di lanciare nella mischia Moise Kean. Il gioiellino classe 2000 ha voglia di mettersi in luce dopo mesi all'ombra dei titolari. La Juventus ha bloccato la sua cessione, ora però tocca ad Allegri dargli la possibilità di esplodere tutto il suo talento. Le ultime di formazione vogliono Kean in avanti, al fianco di Paulo Dybala. Qualche spezzone per Cristiano Ronaldo. In difesa, dubbi per Daniele Rugani. Se l'ex Empoli non dovesse recuperare dalla botta è pronto Mehdi Benatia. Potrebbe vedersi anche Spinazzola dopo il lunghissimo infortunio subito in estate.

Mentre Allegri striglia i suoi sul campo, la società continua a lavorare sul mercato. Due i nomi nuovi sul taccuino di Paratici. Due giovani prospetti in evidenza nei mesi scorsi. Il primo nome è quello di Ilaix Moriba, classe 2003 attualmente in forza al Barcellona B. Molto simile a Pogba e Yaya Touré, Moriba è fortemente voluto anche dal Manchester City. La Juventus proverà a soffiarlo ai citizens e ai catalani, pronti comunque a rinnovargli il contratto. Piace moltissimo anche Szymun Zurkowski, centrocampista del Gornik. Il ragazzo piace anche al Genoa, con la Juventus che potrebbe prelevarlo in sinergia proprio coi rossoblu.