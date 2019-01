Juventus: sorrisi contro il Bologna e buone notizie dal mercato

La Juventus sbriga senza problemi la pratica Bologna. I bianconeri vincono agevolmente contro i felsinei e si qualificano ai quarti di Coppa Italia. La decidono Federico Bernardeschi e Moise Kean. Ottima la prova del classe 2000 che, nonostante i pochissimi minuti collezionati in stagione, riesce a segnare e a convincere Massimiliano Allegri ad usarlo di più. Giocando senza alzare eccessivamente i giri del proprio motore, la capolista della Serie A mostra ancora una volta i muscoli e riesce a vincere anche con calciatori, come Spinazzola, all'esordio assoluto in stagione. Il povero Bologna ci avrebbe anche provato, le azioni dei ragazzi di Inzaghi si sono però spente alla distanza come fiammiferi nel vento.

Mentre la Juventus ha vinto sul campo, la dirigenza bianconera ha continuato il suo lavoro dietro le quinte. L'obiettivo numero uno di questa parentesi di mercato, Aaron Ramsey, è sempre più vicino. Secondo le ultime indiscrezioni, il gallese sarebbe vicinissimo a svolgere le visite mediche in gran segreto. Una delegazione bianconera sarebbe pronta a volare in Inghilterra per osservare direttamente le condizioni del quasi ex calciatore dell'Arsenal. Per ora la società mostra immobilismo, complice anche il prossimo impegno di Supercoppa contro il Milan.

Dopo la sfida con i rossoneri, la Juventus affonderà il colpo per Romero e Trincao. Il difensore del Genoa è vicinissimo a vestirsi di bianconero. Preziosi chiede non meno di venticinque milioni, la Juventus proverà ad abbassare il costo del cartellino facendo leva sulla trattativa che ha portato Sturaro in Liguria. L'idea comune, comunque, è quella di rimanere il ragazzo a Genova per farlo crescere. Discorso leggermente diverso per l'esterno del Braga Trincao. La Juventus ha offerto due milioni come prestito più tredici per il riscatto. I lusitani ci pensano, ma la sensazione è che l'operazione si farà.