Coppa Italia - Al San Paolo il Napoli riceve il Sassuolo. Ai quarti c'è il Milan

Stasera alle 20 e 30 si chiuderà la seconda giornata di Ottavi di Coppa Italia con Napoli - Sassuolo. I padroni di casa guidati da Ancelotti puntano forte a quest'obiettivo, e vogliono staccare il pass per i quarti, dove ad attendere la vincente della sfida di stasera c'è il Milan corsaro ieri a Genova. L'ex De Zerbi pensa allo sgambetto, ma dovrà far a meno di alcuni uomini chiave. Nell'ultima sfida al San Paolo ad ottobre in serie A vinsero i padroni di casa grazie ai gol di Insigne ed Ounas.

Il Napoli ha vinto 5 volte la Coppa Italia e punta al sesto sigillo (le ultime due affermazioni risalgono alle stagioni 2011/12 e 2013/14), l'anno scorso lo stop arrivò ai quarti di finale a causa dello 0 - 2 dell'Atalanta al San Paolo. Ancelotti non vuole cali di concentrazione, ma deve fare i conti con alcune assenze importanti: Hamsik, Mertens, Verdi e Albiol non saranno del match. Sarà dunque formata da Insigne, squalificato in campionato, e Milik la coppia d'attacco; a centrocampo invece spazio a Diawara, Zielinski e Fabian Ruiz, con l'unico ballottaggio tra Callejon e Ounas. In difesa Maksimovic prenderà il posto di Albiol e affiancherà Koulibaly, sulle fasce Hysaj e Mario Rui.

Il Sassuolo non vuole limitarsi soltanto a fare bella figura: "Siamo una delle squadre che sono tornate prima a lavorare proprio perché domani vogliamo fare una partita importante: andiamo per provare a passare il turno, altrimenti non varrebbe la pena neanche di prendere il treno". Parole in conferenza stampa di un agguerrito Roberto De Zerbi, che però dovrà fare i conti con diverse assenze: fuori Marlon (per un lungo periodo), Ferrari, Di Francesco e Adjapong. Dovrebbe esserci spazio dunque per Peluso e Rogerio. In attacco Matri, Djuricic e Babacar in tre per due posti a fianco di Berardi.

Queste le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Milik, Insigne. All.: Ancelotti.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio, Peluso; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All: De Zerbi.