Coppa Italia, le ultime su Torino - Fiorentina

Oggi pomeriggio è in programma Torino - Fiorentina valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Mazzarri ha eliminato il Cosenza nel 3° turno e il Südtirol nel 4° turno, mentre quella di Pioli fa il suo esordio oggi nella competizione.

In campionato Torino e Fiorentina sono entrambe in piena lotta per rientrare in Europa League e la Coppa Italia è una scorciatoia impervia ma perfetta per ritornare in Europa.

Mazzarri dovrà fare a meno dell'esperto Moretti; 3-5-2, Lyanco più di Nkoulou. In attacco Belotti e Falque con Zaza ancora dalla panchina.

Pioli confermerà il classico 4-3-3: in porta ci sarà Lafont. In attacco, l’unico certo di un posto contro il Torino, è Chiesa con Simeone favorito su Muriel econ Mirallas (e non Pjaca) a sinistra.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Falque, Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Bremer, De Silvestri, Nkoulou, Berenguer, Lukic, Parigini, Damascan, Edera, Zaza. All. Mazzarri

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Mirallas. A disp. Brancolini, Dragowski, Ceccherini, Hancko, Laurini, Dabo, Edimilson, Gerson, Eysseric, Muriel, Pjaca, Thereau. All. Pioli