Coppa Italia - La Roma schianta la Virtus Entella: 4-0 all'Olimpico 

Nel match valevole per l'ultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2018/2019 la Roma schianta 4-0 la Virtus Entella staccando il pass per i quarti. Tutto semplice per la formazione capitolina che chiude il discorso nel primo tempo con Schick e Marcano mentre nel secondo tempo c'è spazio per la doppietta dell'ex attaccante della Sampdoria e del gol di Pastore. Qualificazione ai quarti di finale per la compagine di Di Francesco che nel prossimo turno troverà la Fiorentina.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Roma con Under, Pastore e Kluivert a supporto di Schick mentre la Virtus Entella risponde col 4-3-1-2 con Adorjan a supporto del tandem offensivo composto da Caturano e Mota.

Pronti via e dopo ventiquattro secondi la Roma passa in vantaggio con Schick che, su cross di Under, insacca di tacco, 1-0. Poco più tardi padroni di casa vicini al raddoppio con Cristante che, da buona posizione, calcia col destro non trovando la porta per poco. L'Entella non sta a guardare e al 18' sfiora il pareggio con Olsen che respinge la punizione di Nizzetto. Sul pallone arriva Caturano ma il portiere svedese si oppone col corpo. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano ma nel finale di tempo la Roma torna a premere: al 41' Schick sugli sviluppi di un cross da sinistra, colpisce di testa mandando a lato di poco. Al secondo minuto di recupero, però, arriva il raddoppio capitolino con Marcano che, servito di tacco da Schick, insacca da pochi metri, 2-0 e primo tempo agli archivi.

La seconda frazione di gioco si apre col tris della Roma con Schick che doppietta battendo Paroni con un mancino piazzato, 3-0. Al 52' padroni di casa ad un passo dalla quarta rete con Pastore che si presenta davanti a Paroni ma gli calcia addosso. Al 58' altra chance per i capitolini chance per la Roma con Schick che entra in area e calcia ma Paroni gli nega la tripletta. Piovono occasioni per la squadra di casa: al 62' Under prova dal limite ma Paroni risponde presente. Sugli sviluppi del corner Schick stacca di testa ma l'estremo ospite dice ancora di no. Al 74', però, arriva la quarta rete con Pastore che scambia con Kluivert e col piatto destro insacca, 4-0. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano drasticamente e la sfida scivola via senza ulteriori emozioni. La Roma schianta l'Entella qualificandosi per i quarti di finale dove troverà la Fiorentina.