Milan, Higuain via? La situazione è complicata

Gonzalo Higuain è, per il momento, un giocatore del Milan anche se vorrebbe andare al Chelsea. L'attaccante, tornato dalle vacanze in Argentina, ha ribadito l'ipotesi di voler cambiare aria già in questa finestra di mercato invernale spiazzando Leonardo e company.

La situazione è abbastanza complicata perchè, oltre ai rossoneri, bisognerà convincere anche la Juventus, visto che è la proprietaria del cartellino dell'argentino. Le parti coinvolte stanno lavorando per trovare un accordo: prestito oneroso per 18 mesi con una clausola per il riscatto obbligatorio a determinate condizioni come ad esempio la vittoria dell’Europa League. Serviranno comunque non meno di 50 milioni di euro.

Il Pipita sta spingendo per riunirsi a Sarri nonostante mercoledì si giochi la finale di Supercoppa Italiana. Prima di dare l'ok alla partenza dell'argentino, il Milan dovrà trovare un sostituto da dare a Rino Gattuso per trovare un'alternativa per evitare di trovarsi col solo Cutrone in attacco per la seconda parte di stagione. Sulla lunga lista dei rossoneri potrebbe tornare di moda un nome come quello di Falcao, pronto a lasciare il Monaco o Krzysztof Piatek del Genoa, ma Enrico Preziosi, non ha intenzione di cederlo a gennaio e per giunta in prestito.