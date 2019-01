Roma: nessuna scusante contro la Virtus Entella, Di Francesco chiede a gran voce un mediano

Di Francesco ci ha provato a essere diplomatico, ma solo uno stolto potrebbe seriamente considerare l'ipotesi di un risultato diverso dal successo. Questa sera, infatti, la Roma affronterà la Virtus Entella e punterà a passare il turno di Coppa Italia. Non che la vittoria sia già scritta, ma pensare però ai giallorossi eliminati è un'ipotesi che l'ex tecnico del Sassuolo non vuole nemmeno considerare. Così come non vuole nemmeno pensare a cosa potrebbe succedere se la sua rosa dovesse essere eliminata questa sera. Per battere gli arcigni liguri, bravi a cacciare il Genoa nel turno precedente, la Roma dovrà aggredire subito il match, segnando velocemente come fatto dall'Inter nella sfida di ieri contro il Benevento. In caso contrario, la Virtus Entella potrebbe infatti acquistare fiducia e creare qualche preoccupazione in più.

Di Francesco non vuole che ciò accada e molto probabilmente schiererà i suoi con il 4-2-3-1 a trazione anteriore. Pochi i dubbi del tecnico giallorosso. Forse solo il ruolo di trequartista, con Zaniolo che potrebbe scippare la maglia da titolare a Javier Pastore. L'argentino deve recuperare la migliore condizione e ha la grande chance di mettersi in luce. Davanti a Olsen, la difesa a quattro sarà formata da Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. Scelte praticamente obbligate in mediana, viste le defezioni di De Rossi e N'Zonzi. Al fianco di Bryan Cristante ci sarà infatti Lorenzo Pellegrini. Patrick Schick sarà il riferimento offensivo della Roma, supportato dagli esterni Kluivert e Under. L'olandese ha voglia di stupire e partirà dal primo minuto.

Mentre la rosa lavora sul campo, la dirigenza continua freneticamente a sondare il mercato. Di Francesco ha fatto una richiesta specifica a Monchi. C'è bisogno assoluto di un mediano per rimpolpare un reparto falcidiato dall'infortunio di De Rossi e la botta di N'Zonzi, comunque impossibilitato a disputare tutte le partite da qui a fine stagione. Il nome nuovo sul taccuino di Monchi è quello di Morgan Schneiderlin. Esperto mediano francese, il classe '89 ha un lungo trascorso in Premier League e ha vestito anche la casacca dello United per una stagione. Quest'anno, Schneiderlin ha collezionato otto presente con l'Everton e potrebbe essere incuriosito da un'esperienza in Serie A.