Fiorentina: colpo Traorè! Thereau e Eysseric rifiutano le cessioni

La Fiorentina è tra le protagoniste di questo calciomercato. Ingaggiato Luis Muriel dal Siviglia, la viola piazza anche il colpo Traoré. Il mediano dell'Empoli è vicinissimo infatti a cambiare città, restando sempre in Toscana. La Fiorentina ha convinto l'Empoli con un'offerta irrinunciabile di tredici milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita. Classe 2000, l'ivoriano è stato corteggiato a lungo anche dal Napoli. La società viola ingaggia un calciatore già rodato per la Serie A, un mediano che potrebbe fare staffetta con Veretout o addirittura consentire al francese di tornare nel ruolo a lui caro di mezzala. L'idea del club viola è quello di creare un centrocampo giovane e di qualità, prelevando Traoré e non cedendo però i titolarissimi.

Nella giornata di oggi, i due club limeranno i dettagli e parleranno di altri due gioielli. I nomi sono quelli di Rasmussen e Vlahovic. Sul difensore è forte anche la Juventus, la Fiorentina ha però intenzione di bloccarlo e di lasciarlo agli azzurri. Per Vlahovic si parlerà invece di allungare i mesi di prestito, consentendo al ragazzo di migliorare e all'Empoli di assicurarsi un calciatore giovane e talentuoso. Ma Pantaleo Corvino non ha intenzione di fermarsi qui. Torna di moda infatti il nome di Ellyes Skhiri. Il centrocampista del Montpellier è sempre stato un pallino, in estate potrebbero esserci le condizioni per ingaggiarlo. Il tunisino è un mediano naturale, potrebbe però giocare anche in difesa.

Più ardue saranno le cessioni. Molti i calciatori sulla lista dei partenti ma poche le richieste giunte alla Fiorentina. Il primo nome è sempre quello di Cyril Thereau, francese ex Udinese da tempo fuori rosa. Su di lui è forte il pressing di molti club di A. Thereau piace al Chievo Verona, sua ex squadra, ma anche a Empoli e Frosinone. Queste destinazioni non piacciono però all'esperto attaccante, deciso a giocare in un club più di spessore per l'ultima grande esperienza della carriera. Discorso analogo per Valentin Eysseric. L'ex Nizza, accolto due anni fa come un campione, non è mai esploso. Ora mancano pretendenti, Corvino dovrà farsi in quattro per capirne il futuro. Capitolo Marko Pjaca. Il croato vuole giocarsi le proprie chances a Firenze, la Juventus valuta anche altre ipotesi. Su di lui è forte il Besiktas, la Fiorentina intanto osserva.