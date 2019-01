Milan, per arrivare a Piatek Leonardo ha bisogno del via libera di Elliott 

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più lontano dal Milan: nel giro di qualche giorno l'argentino potrebbe partire per Londra con i rossoneri costretti a comprare almeno un attaccante.

Leonardo non è partito per l'Arabia Saudita per questioni di mercato. I rossoneri fanno sul serio per Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa che viene valutato dal club rossoblu 40-45 milioni di euro. Cifre importanti ed, anche per questo, il dirigente brasiliano ha bisogno del via libera di Elliot.

Domani ci sarà un incontro con Enrico Preziosi e col Genoa per valutare la fattibilità dell’affare soprattutto per il Milan che ha gli occhi punti addosso per il FFP. Leonardo punterà al diritto di riscatto ma attenzione anche al West Ham che nelle ultime ore si è inserito facendo pervenire all’entourage del ragazzo e al club una proposta da oltre 30 milioni di euro.