Napoli: piace sempre Lozano, Rog verso la Spagna?

Il Napoli sogna Hirving Lozano. L'esterno messicano del PSV Eindhoven è l'obiettivo numero uno dei partenopei e del loro tecnico, Carlo Ancelotti. Un calciatore giovane ma a tratti devastante, diventato perno fondamentale dei bazoer d'Olanda. Gli azzurri non hanno mai celato l'interesse per il ragazzo e sarebbero pronti a una super offerta per convincere il PSV Eindhoven a cederlo. La sensazione però è che la trattativa si farà a giugno. Per gennaio, il Napoli sta bene così e, senza cessioni eccellenti, nessuno arriverà alla corte di Ancelotti. Le due società si rivedranno a giugno, quando gli azzurri avranno meglio definito alcune situazioni di mercato.

Per il centrocampo, piace e non poco Stanislav Lobotka, centrale slovacco in forza al Celta Vigo. Il classe '94 è un titolare degli spagnoli e ha già disputato tredici gare in Liga. Convincere il Celta non sarà semplice, il Napoli ha però interesse a rinforzare un reparto che potrebbe essere privato in futuro di Allan. All'eventuale cessione del brasiliano si deve anche aggiungere il calo di Marek Hamsik, ormai alle fasi finali della sua carriera da top player. Lobotka sarebbe un innesto importante che darebbe a Ancelotti la possibilità di programmare a lungo termine un qualcosa di importante. La Juventus non potrà vincere sempre e, quando gli invincibili tireranno il fiato, il Napoli dovrà farsi trovare pronto.

Capitolo cessioni. Marko Rog potrebbe finire in prestito al Siviglia. Gli andalusi garantirebbero al croato un minutaggio superiore di quello ottenuto fino a ora, la formula del trasferimento dovrebbe essere il solito prestito con diritto di riscatto. Più spinosa la questione inerente Hisaj. Il calciatore albanese è scontento del suo utilizzo, spesso fuori posizione e ha chiesto delle spiegazioni alla società. L'esplosione di Malcuit ha infatti limitato l'uso di uno dei calciatori più impiegati nella vecchia gestione Sarri. Il terzino destro non è in discussione, altri malumori potrebbero spingere il Napoli a valutarne la cessione. Chi vorrà Hisaj dovrà però pagarlo a peso d'oro.