Higuain - Chelsea, entro il fine settimana si chiude. Il Milan ha il sì di Piatek

Dopo solo sei mesi il Milan e Gonzalo Higuain si separeranno. Nei prossimi giorni l'argentino raggiungerà il suo caro e vecchio Sarri a Londra, quell’allenatore col quale fece il record di gol in Serie A ai tempi del Napoli.

Subito dopo la gara di Supercoppa, il Chelsea e la Juventus hanno raggiunto l’accordo definitivo soprattutto dopo che si è sbloccata la trattativa per il passaggio di Morata all’Atletico: prestito di sei mesi, che diventerà poi con obbligo di riscatto legato a presenze e obiettivi del giocatore. Dunque i blues non compreranno tutto il cartellino dell'argentino ma solo in determinate condizioni il prestito verrà prolungato per un ulteriore anno. Dall'altra parte i bianconeri non hanno intenzione di segnare una minusvalenza si chiuderà a 45 milioni.

Il Milan ha dato il via libera all'operazione ed andrà a risparmiare circa 9 milioni lordi (cioè lo stipendio di Higuain per la seconda parte della stagione perchè se ne farà carico il Chelsea ndr). Domani i rossoneri faranno l'assalto decisivo per Piatek. Raggiunto l’accordo per il contratto del polacco Leonardo dovrà limare gli ultimi accordi con il Genoa ma bisognerà capire bene la formula da adottare perchè il Grifone ha bisogno di certezze sul riscatto.