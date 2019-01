Serie B: riposa il Livorno, trasferte insidiose per Benevento e Brescia

Ricomincia l'emozionante giostra della Serie B. La capolista Palermo ospiterà la Salernitana di Gregucci. Il match si prevede difficile, per i campani, che con una vittoria aggancerebbero il treno playoff. Trasferta insidiosissima per il sorprendente Brescia di Corini. I lombardi saranno infatti ospiti del Perugia, altra formazione decisa a vincere per continuare a rimanere nelle zone nobili della classifica. Più agevole, al contrario, il turno del Pescara. I delfini ospiteranno la Cremonese, formazione insidiosa ma inferiore dal punto di vista tecnico.

Il big match di giornata è però la sfida a tinte giallorosse tra Lecce e Benevento. Le due formazioni hanno rose diverse, i pugliesi hanno saputo però tirar fuori il meglio nel girone di andata. I sanniti sono chiamati al successo, facendo leva su un potenziale offensivo ad oggi ancora parzialmente inespresso. Novanta minuti interessanti, quelli tra Spezia e Venezia. I lagunari hanno cambiato qualcosina sul mercato e potrebbero aver bisogno di assestamento. Lo Spezia è pronto a vincere e a rimanere nelle zone alte della classifica. Tesissimo, il match tra Cosenza e Ascoli. Le due formazioni potrebbero annullarsi e mancare entrambe la vittoria.

Nelle zone di bassa classifica, rischia moltissimo il Padova. Ultimi, i veneti ospiteranno l'Hellas in un derby molto caldo. Gli scaligeri sono più forti, la neo-promossa dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo. Novanta minuti cruciali, poi, anche per Carpi e Foggia. Le due formazioni non godono di ottima salute e devono per forza vincere per non sprofondare. Infine, tre punti da conquistare obbligatoriamente per il Crotone. I calabresi sono in crisi e, nonostante una rosa di spessore, potrebbero mancare il successo anche contro il Cittadella.