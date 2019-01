Serie A: le probabili formazioni di Roma-Torino

Ricomincia il campionato dopo la sosta invernale di tre settimane. La prima partita che aprirà il girone di ritorno è Roma-Torino che si disputerà oggi alle ore 15 all'Olimpico di Roma. Una sfida interessante considerando che i giallorossi sesti in classifica hanno 3 punti di vantaggio sui granata, i quali in caso di successo acciufferebbero la Roma portandosi in zona Europa League. Ma i padroni di casa hanno obiettivi ancora più prestigiosi e quindi cercheranno di vincere per scavalcare momentaneamente Milan e Lazio e portarsi quindi al 4° posto che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato e imprescindibile per la formazione capitolina. Andiamo a vedere le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

Roma

"Abbiamo l'obbligo di vincere". Senza giri di parole Eusebio Di Francesco che sa di non poter più sbagliare dopo un girone d'andata deludente. Il 4° posto è distante solo 2 punti e l'occasione è ghiotta considerando che la Lazio giocherà domani sera a Napoli. Agli indisponibili Mirante, Perotti, Juan Jesus e De Rossi si è aggiunto Florenzi vittima dell'influenza. Di Francesco conferma il 4-2-3-1 schierando Karsdorp al posto del vice capitano, sulla trequarti Zaniolo e Kluivert sono favoriti rispettivamente su Pastore ed El-Sharaawy. Dzeko si riprende il posto da centravanti al posto di un Schick finalmente in forma ma che partirà dalla panchina.

Torino

Anche per i granata di Mazzarri ci sono diverse defezioni specie a centrocampo. Sono infatti squalificati Izzo e Meite e infortunati Moretti e Baselli. Lukic ha avuto un risentimento muscolare nelle ultime ore ed è in dubbio per la trasferta laziale. Proverà a stringere i denti e se dovesse farcela potrebbe addirittura giocare titolare vista l'emergenza in mediana. In caso contrario possibile cambio di modulo con un 3-4-3 che prevederebbe l'inserimento di uno tra Zaza e Berenguer. In difesa più Bremer di Lyanco, ma occhio anche al jolly Ansaldi.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.