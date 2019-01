Milan - Piatek: la firma finale arriverà martedì. Higuain è ancora a Milanello ma non giocherà

Tra pochi giorni Piatek sarà ufficialmente un giocatore del Milan. Dopo un vertice di tre ore chiuso con una stretta di mano tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e l’amministratore delegato Ivan Gazidis i rossoneri hanno chiuso la trattativa per l'attaccante polacco.

La cifra finale non sarà 40 milioni come richiesti in prima battuta dai rossoblu, ma 35 ed il cartellino di Andrea Bertolacci o Alen Halilovic con pagamento dilazionato in tre anni, per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. La parola fine arriverà però solamente martedì per la firma dei contratti. Per Piatek è già pronto un contratto quinquennale da 1.8 milioni a stagione per poi salire a 2 più bonus.

Con l'arrivo del polacco l'effetto domino prenderò forma con Higuain diretto al Chelsea ed Alvaro Morata all'Atletico Madrid. Anche la Uefa ha dato il via libera per Piatek visto che il riscatto del Pipita a giugno sarebbe costato 38 milioni, ma il polacco guadagnerà un terzo (2 milioni più bonus contro 9.5).