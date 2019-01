Milan, al lavoro per la trasferta di Genova. Higuain si allena ma non sarà convocato

Dopo la sconfitta di mercoledì sera contro la Juventus nella finale della Supercoppa Italiana, il Milan è tornato la lavoro per preparare la trasferta di lunedì pomeriggio contro il Genoa, la prima del girone di ritorno. Una partita molto importante per i rossoneri soprattutto per la classifica per rimanere agganciati al quarto posto in classifica.

La partita di Geddah porterà un Milan decimato a Genova. Infatti Gattuso dovrà fare a meno di 4 titolari inamovibili nella prima metà di stagione: Romagnoli, Calabria e Kessie sono squalificati e Gonzalo Higuain è quasi un giocatore del Chelsea e non dovrebbe essere rischiato per la gara di lunedì a Marassi. Il Diavolo dovrà fare a meno anche dello stesso Gattuso anch’esso squalificato per aver rivolto parole offensive nei confronti di Banti.

Suso dovrebbe aver smaltito il un risentimento sovrapubico e sarà quasi sicuramente della partita. In mezzo al campo José Mauri è stato provato prima mezz'ala e poi regista, alternando la posizione col francese Bakayoko ed il convincente Paquetá. Abate e Musacchio prenderanno il posto rispettivamente di Calabria e di Romagnoli.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodríguez; Bakayoko, Mauri, Paquetá; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.