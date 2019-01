Serie B: colpaccio esterno della Salernitana, delle big sorride solo il Brescia

Una giornata di Serie B particolarmente pazza. Molti sono stati infatti i risultati inaspettati. Partendo dalla vetta, crolla in casa il Palermo. I rosanero sono stati battuti 1-2 dalla Salernitana. Dopo l'iniziale rete di Jajalo, i granata si compattano e pareggiano con André Anderson. Nel finale di gara, ci pensa Casasola a gelare lo stadio "Barbera". Vince invece il Brescia, che approfitta del passo falso siciliano. Le rondinelle battono il Perugia per due reti a zero. Torregrossa e Donnarumma regalano tre punti pesanti ai suoi. Scialbo 0-0 invece tra Pescara e Cremonese. I biancazzurri non riescono a conquistare un successo importante.

Finisce in parità anche il match tra Lecce e Benevento. La neopromossa la sblocca con Mancosu, Coda riprende il match a favore dei giallorossi sanniti. Pari senza goal tra Crotone e Cittadella. I calabresi non riescono a vincere, i veneti falliscono una chance molto gustosa per tornare al successo. Il Crotone è ora ultimo, una posizione davvero inaspettata rispetto ai progetti di inizio stagione. Stesso risultato anche per Cosenza e Ascoli, complice anche un campo non in ottime condizioni.

Nelle zone di bassa classifica, insperato e vitale successo per il Padova. La neo-promossa supera infatti per 3-0 la corazzata Hellas Verona. Prestazione davvero negativa, per gli Scaligeri, surclassati in maniera totale dai biancorossi. Apre i giochi un Jerry Mbakogu subito in goal con la nuova squadra, nella ripresa ancora l'ex Carpi e Morganella chiudono i conti. L'Hellas fallisce anche un penalty con Pazzini. Importante vittoria esterna per il Foggia. In casa del Carpi finisce 2-0. Iemmello segna una doppietta, Vitale fallisce il rigore del potenziale pareggio. Questa sera giocheranno invece Spezia e Venezia.