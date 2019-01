Un Milan decimato dagli infortuni e dalle squalifiche gioca contro il Genoa

In un insolito orario per un posticipo (oggi, lunedì 21 alle 15.00 ndr) il Milan scenderà in campo contro il Genoa.

A Marassi i rossoneri si presenteranno decimati dagli infortuni e dalle squalifiche ma dovranno vincere per tornare al quarto posto e dare una risposta alla dirette concorrenti. Non ci sarà Gattuso, squalificato a Jeddah come Romagnoli, Kessie e Calabria. Mancherà pure Gonzalo Higuain, non convocato visto che domani sarà un giocatore del Chelsea. Il Milan recupererà invece Suso e si affiderà in attacco al bomber Cutrone. In difesa ballottaggio tra Conti e Abate con quest'ultimo in leggero vantaggio e con Zapata ci sarà Musacchio.

Per la gara contro il Milan Prandelli dovrà rinunciare a Piatek, squalificato ed ormai prossimo giocatore proprio dei rossoneri. L'ex allenatore della Nazionale non avrà non avrà a disposizione nè Hiljemark, nè Sandro. Il Genoa, in una stagione con ben tre cambi in panchina, deve ancora trovare la propria identità. In attacco la coppia Favilli-Kouamè.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Prandelli: " Mi aspetto coraggio. Abbiamo lavorato bene in funzione di questo impegno. Abbiamo voglia di fare una grande prestazione e portare a casa punti".

Gattuso: "Domani ci mancano 4 giocatori, la preoccupazione c'è. Dobbiamo metterla da parte e fare cose con entusiasmo, questa squadra ha bisogno di entusiasmo e di lavorare con grandissima tranquillità".

I CONVOCATI

Genoa

Portieri: Russo, Vodisek, Radu.

Difensori: Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Pezzella, Biraschi, Romero, Pereira, Lakicevic, Zukanovic.

Centrocampisti: Romulo, Rolon, Lazovic, Bessa, Veloso.

Attaccanti: Kouamé, Pandev, Dalmonte, Favilli.

Milan

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjou

LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Romulo, Veloso, Rolon, Lazovic; Kouamé, Favilli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti/Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Bakayoko, Mauri, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu