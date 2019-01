Sassuolo: via Boateng, il nome nuovo per l'attacco è quello di Caprari

Il pareggio contro l'Inter ha confermato l'ottimo lavoro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi hanno infatti conquistato un punto prezioso dopo due turni senza sorrisi, confermandosi al dodicesimo posto in classifica. A tenere banco nelle ultime ore è però la cessione di Kevin-Prince Boateng al Barcellona. No, non stiamo parlando di un trasferimento generato da un videogioco, ma uno degli affari più strani degli ultimi anni. Arrivato a parametro zero, l'ex Milan è stato rigenerato da De Zerbi, che ha pensato per lui un insolito ruolo di prima punta. I catalani lo pagheranno circa dieci milioni, una cifra tutto sommato positiva per un calciatore non giovanissimo. Ufficializzata la trattativa, il club neroverde si è subito messo a cercare un sostituto.

Il nome caldo è quello di Gianluca Caprari. L'attaccante della Sampdoria sarebbe perfetto per il 4-3-3 di De Zerbi, i liguri non sono però convinti della cessione. La Sampdoria sta infatti cedendo Kownacki e non vorrebbe perdere anche l'ex Pescara, avendo poi i soli Gabbiadini e Defrel come spalle per Quagliarella. I neroverdi proveranno comunque a prelevare il ragazzo, sondando eventualmente anche altri profili. Nelle ultime ore s'era fatto anche il nome di Mario Balotelli, calciatore del Nizza vicinissimo al Marsiglia. La trattativa però non si farà, l'ex Milan dovrebbe infatti approdare all'OM di Rudi Garcia.

Roberto De Zerbi ha intanto rimesso i suoi al lavoro. Nella giornata di ieri, i neroverdi hanno ripreso a lavorare nel pomeriggio sul campo del "Ricci" in vista del match di sabato contro il Cagliari. I calciatori a disposizione si sono divisi in due gruppi: lavoro metabolico a secco per chi ha giocato contro l'Inter, esercitazioni tecniche e tattiche per chi invece non ha giocato.