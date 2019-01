Milan, è il giorno di Piatek: tra poco l'incontro decisivo con il Genoa

Oggi è il giorno di Piatek al Milan. Nel pomeriggio la dirigenza rossonera incontrerà quella del Genoa nel centro di Milano per arrivare all'accordo definitivo per il passaggio del polacco al Diavolo che firmerà un contratto con il club di via Aldo Rossi di un milione e mezzo a stagione.

Secondo i colleghi di Milan News, le due dirigenze stanno facendo fatica a trovare la contropartita giusta nell'affare che porterà l'attaccante polacco in rossonero. Leonardo avrebbe proposto prima Bertolacci (mail Grifone lo prenderà a zero a giugno ed il Milan non ha intenzione di concedergli la buonuscita) e poi Josè Mauri e Halilovic (che non hanno convinto il Genoa) Prandelli vorrebbe Plizzari o Bellanova ma Leonardo ha detto subito no. A questo punto, l'operazione verrà, molto probabilmente, portata in porto senza il coinvolgimento di nessun giocatore rossonero. L'affare potrebbe chiudersi sulla base di 38 milioni più bonus legati alla qualificazione o meno dei rossoneri in Champions League.

Non appena Piatek sarà un giocatore rossonero, il Milan darà il via libera per l'addio di Gonzalo Higuain che invece sarà il nuovo attaccante del Chelsea di Sarri. Grazie a questa operazione è possibile che in estate ci sia uno sconto sulla trattativa per Bakayoko.

Entro stasera potrebbe arrivare la svolta.