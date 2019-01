Genoa: tre colpi a centrocampo, per l'attacco piace Sanabria. Pjaca il nome nuovo

Il Genoa punta a rinforzare il centrocampo. Molti i nomi sul taccuino di Perinetti. Il primo è quello di Szymon Zurkowski. Classe '93, la mezzala del Gornik è valutata circa quattro milioni ed è fortemente voluta anche da Fiorentina, Wolfsburg e Bruges. Il club rossoblu punterà a superare la concorrenza, la trattativa resta comunque difficile. Discorso analogo per Rade Krunic. L'Empoli non ha voglia di cedere il bosniaco dopo l'addio di Traoré. Ecco che dunque si sta profilando l'idea Radovanovic. Il classe '88 è ormai una certezza del Chievo e della nostra Serie A. L'operazione sarebbe facile e Radovanovic sostituirebbe perfettamente l'infortunato Hiljemark.

Sempre per la zona centrale del rettangolo verde, è tutto fatto per Lukas Lerager e Andras Schafer. Il primo gioca nel Girondins de Bordeaux ed è un centrocampista centrale. Il secondo è invece un laterale mancino attualmente in forza all'MTK Budapest. Se su Lerager non ci sono molti dubbi, abbastanza interesse suscita l'ingaggio dell'esterno. In ruolo così nevralgico, acquistare un calciatore poco funzionale potrebbe essere molto nocivo. Il Genoa ha infatti bisogno di punti e Cesare Prandelli non può vedersi eccessivamente indebolire una rosa che già arranca e prossimamente priva di Piatek.

A proposito di attaccanti, due i nomi per sostituire il polacco. Il primo è quello di Antonio Sanabria. Ex Roma, il paraguaino del Betis Siviglia piace molto per caratteristiche tecniche e sarebbe una spalla interessantissima per Kouame in un tandem tutto velocità e imprevedibilità. L'operazione starebbe per concludersi intorno ai venti milioni, la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore, il Genoa ha parlato anche con la Juventus per Marko Pjaca. Il croato ha ribadito la sua voglia di giocarsi le proprie chances a Firenze, l'arrivo di Muriel alla Fiorentina potrebbe però spingerlo a cambiare idea.