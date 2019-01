Juventus - Le ultime verso la Lazio: Pjanic e Cancelo in dubbio, KO anche Khedira

La Juventus si prepara alla delicata sfida contro la Lazio. Dopo il netto 3-0 al Chievo Verona, i bianconeri vogliono vincere ancora per tenere a debita distanza l'inseguitrice Napoli. Sperando magari in un passo falso degli azzurri contro il Milan. Massimiliano Allegri intanto ha cominciato cominciando già a definire una formazione che appare praticamente obbligata. Il tecnico toscano dovrà infatti fare a meno degli affaticati Pjanic e Cancelo e di Sami Khedira. Il tedesco salterà la sfida ma non ha riscontrato problemi fisici seri. A questi tre si aggiungono anche i lungodegenti Barzagli e Cuadrado, con il colombiano pronto a rientrare non prima di marzo. E senza dimenticare Mario Mandzukic.

Ecco che dunque Allegri non dovrebbe sorprendere gli addetti ai lavori con una formazione inaspettata. Davanti a Szczesny, il duo di difensori centrali sarà composto da Bonucci e Chiellini. Panchina dunque per Rugani, reduce da una buona prova contro il Chievo Verona e per Benatia. Il marocchino spinge per la cessione, Paratici per ora ha bloccato tutto vista la penuria di centrali. Sulle corsie laterali, De Sciglio e Alex Sandro. In mediana, invece, l'unico titolare presente sarà l'inossidabile Matuidi. Al suo fianco ci sarà Emre Can, promosso da mediano contro il Chievo e il rientrante Bentancur. Nessuna sorpresa nemmeno in attacco, dove Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala scenderanno regolarmente in campo. A destra si giocano invece una maglia Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il brasiliano appare però leggermente favorito.

Mentre la squadra lavora sul campo, Paratici sonda il terreno del mercato. La Juventus non farà operazioni di spessore in questa sessione, assicurandosi però giovani importanti per il futuro. Il nome forte per la cessione è quello di Rogerio. Il laterale brasiliano s'è messo in luce con il Sassuolo e ha attirato l'attenzione di molti club. Uno di questi è il Wolverampthon, che pare voler fare sul serio per il laterale classe '98. La Juventus potrebbe accettare una cifra intorno ai tredici milioni da reinvestire così sul mercato. Sempre in difesa, i bianconeri seguono con grande attenzione Demiral. Il centrale del Galatasaray potrebbe essere prelevato in sinergia con Sassuolo e Atalanta. Ufficialmente juventino, infine, Luca Zanimacchia. Per lui un contratto di quattro anni.