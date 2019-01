Milan, Piatek ha firmato: niente numero 9, ha scelto la 19!

Dopo una lunga giornata tra visite mediche e non solo ieri sera è arrivato il comunicato ufficiale del Milan che ha annunciato la firma di Krzysztof Piatek.

Con l’addio di Gonzalo Higuain (in prestito al Chelsea), ecco l'arrivo del polacco acquistato dal Genoa per 35 milioni di euro più bonus con un contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi per quattro anni e mezzo.

Piatek indosserà la maglia numero 19 e verrà presentato oggi in conferenza stampa a Milanello (ore 13.00). Molto probabilmente il polacco spiegherà anche il rifiuto della numero 9 e poi sosterrà il primo allenamento con il resto della squadra. Gattuso lo avrà già a disposizione per sabato nel big match contro il Napoli in una gara molto importante per il quarto posto in classifica e deciderà se puntare ancora su Cutrone dal primo minuto o meno.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023.

Nato a Dzierzoniow (Polonia) il 1° luglio 1995, Krzysztof Piatek è cresciuto calcisticamente nel Lechia Dzierżoniów. Nel 2013 viene acquistato dallo Zaglebie Lubin (72 presenze, 15 reti) prima di passare nel 2016 al KS Krakov, dove ha giocato per due stagioni con 63 presenze e 32 reti. All'inizio di questa stagione il passaggio al Genoa, squadra con la quale ha giocato in campionato 19 partite siglando 13 reti oltre a 2 presenze in Coppa Italia con 6 gol realizzati per un totale di 21 match e 19 reti.