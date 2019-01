La presentazione di Piatek: "Sono nato pronto, voglio giocare in Champions con il Milan"

Krzysztof Piatek è stato presentato in conferenza stampa. Tantissimi i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole!

DOPO 5 MESI DAL GENOA AL MILAN - "Ho sempre creduto in me stesso. Volevo dimostrare qualcosa di buono in Serie A quando sono arrivato al Genoa. Per me è importante segnare, perchè sono un attaccante. Sono la stessa persona di prima di arrivare al Genoa".

IL PRIMO CONTATTO CON IL MILAN - "Mi aspettavo che dopo aver segnato 13 gol altri club si sarebbero interessati a me, anche se non mi aspettavo fosse il Milan".

NESSUNA PAURA - "Sono nato pronto. Sono pronto e farò di tutto per far arrivare al Milan in Champions. Lotterò in campo per il Milan".

MIGLIORAMENTO - "E' un piacere essere qui al Milan per me. Sono un attaccante, voglio segnare in tutte le partite, lavorare molto duramente e poi vedremo sul campo".

IN COPPIA CON CUTRONE - "Per me è un altro passo nella mia carriera, spero di riuscire a giocare bene con Cutrone. Vorremmo segnare molti gol insieme e spero andrà bene".

GIOCARE A SAN SIRO - "E' fantastico giocare a San Siro, ma credo che tutto sarà sempre sul campo. Io sono concentrato su quello e farò di tutto per fare del mio meglio e, come sempre, voglio segnare".