Milan - Napoli: Gattuso sfida il maestro Carlo

Questa sera il Milan sfiderà il Napoli per la prima delle due partite in programma a San Siro nei prossimi quattro giorni. Carlo Ancelotti, dopo aver allenato i rossoneri per 420 gare, ritornerà al Meazza da avversario.

Entrambe le squadre punteranno al successo: il Napoli per non perdere ulteriori punti dalla Juventus, dall'altra parte il Milan nonostante il ko in Supercoppa è quarto in classifica e lotterà fino alla fine per tenere la posizione che vorrà dire Champions League.

Gattuso ha recuperato gli squalificati, ma ha perso Zapata al suo posto giocherà Musacchio con Romagnoli, ai lati Calabria e Rodriguez. In mezzo al campo Kessie, Bakayoko e Paquetà, in attacco Suso e Calhanoglu agiranno intorno a Cutrone con Piatek che partirà dalla panchina.

Ancelotti ha ritrovato Insigne e Koulibaly reduci dai due turni di squalifica dopo la partita contro l'Inter. mediana possibile maglia da titolare per Fabian Ruiz e Diawara ed in attacco Insigne-Milik.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Dobbiamo rimanere attaccati alle posizioni per arrivare in Champions fino in primavera, tutte le partite saranno decisive da qua alla fine per noi".

Ancelotti: "Per domani ci sono due emozioni, il piacere di tornare in uno stadio dove abbiamo vissuto tante emozioni, non vorrei mai giocare contro il Milan a livello affettivo ma sarà una grande emozione".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Napoli

Meret, Ospina, Karnezis, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Verdi, Milik.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Diawara, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti