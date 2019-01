Napoli, Ancelotti: "Ho un contratto di 3 anni e non si deve parlare ancora di rinnovi"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Milan di domani sera.

ALLAN NON CONVOCATO - "Allan non è tra i convocati di domani, la sua settimana è stata travagliata, si è allenato poco e preferiamo che continui ad allenarsi in vista di martedì. Non so se la trattativa decollerà o meno, ma Allan resta, fortunatamente".

LE ULTIME - "La formazione di domani sarà la migliore possibile, vogliamo tenere vivo il campionato. Manca anche Rog, stamani non si è allenato per un colpo preso in allenamento mercoledì".

MERCATO DI GENNAIO - "Non lo abolirei, è necessario per gli aggiustamenti, ma non fa la differenza ma per alcune società può essere un ottimo ripiego".

IL RITORNO A SAN SIRO - "Due tipi di emozioni: il piacere di tornare in uno stadio in cui abbiamo vissuto tante emozioni; obiettivamente, poi, non vorrei mai giocare contro il Milan per una questione d’affetto. Rincontrare uno dei giocatori-chiave di quel Milan come Gattuso mi fa molto piacere".