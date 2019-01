Torino: Mazzarri valuta Baselli, sul mercato piace Jesé Rodriguez

Il Torino si prepara al match casalingo contro l'Inter. I granata di Walter Mazzarri vogliono riprendersi dopo il KO subito in casa della Roma, confermando quel processo di crescita visto nelle ultime uscite. Nella giornata di oggi, seduta tecnico-tattica in vista dell'Inter. Il tecnico granata dovrà poi valutare le condizioni di Daniele Baselli e Vittorio Parigini. Il centrocampista pare aver recuperato, per l'esterno ci vorrà qualche verifica in più. Il Torino dovrebbe comunque confermare il 3-5-2. Davanti a Sirigu, l'unico difensore in dubbio è Djiji, in ballottaggio con Lyanco. L'altro dubbio riguarda appunto Baselli. L'ex Atalanta non è al top e potrebbe essere sostituito da Lukic. Occhio però a Simone Zaza. L'attaccante è in forma e a Mazzarri stuzzica il 3-4-3, con Iago Falque e Zaza alle spalle di Belotti.

Sul mercato, il nome nuovo è quello di Jesé Rodriguez. Il calciatore del Paris Saint-Germain non è una novità per le liste delle società italiane. Perennemente con la valigia in mano, lo spagnolo ex Real Madrid potrebbe paventare l'idea di una nuova avventura in Italia. Il Torino sarebbe la piazza ideale per le sue caratteristiche, c'è da capire se il PSG accetterà l'apertura di una trattativa. Per ora Tuchel sottolinea che Jesé resta a Parigi, nulla è però detto. In conferenza stampa post Coupe de France, lo stesso ex tecnico del Dortmund ha sottolineato la professionalità di Rodriguez, la dirigenza non lo reputa però incedibile.

Incedibili sono invece, almeno per ora, alcuni gioiellini granata. Urbano Cairo ha capito che il tanto agognato salto di qualità deve arrivare evitando di svendere i pezzi pregiati. Calciatori come Belotti e Meité, per esempio, resteranno al Torino almeno fino a fine stagione. L'idea è quella di evitare trasferimenti dolorosi, costruendo un gruppo forte da puntellare piano piano.