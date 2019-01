Serie A- Milan e Napoli non si fanno male. A San Siro è 0-0

Milan contro Napoli a San Siro prometteva emozioni con i rossoneri chiamati a dare risposta importante in chiave Champions, i partenopei per tenere il passo della Juventus, impegnata domani contro la Lazio. Milan con Piatek in panchina e fiducia a Cutrone almeno all'inizio. Esordio al Meazza di Paqueta. Nel Napoli rientrano Insigne e Koulibaly, ma non riesce di sfondare il muro chiamato Donnarumma. Pessima prova di Milik in casa azzurra e male Suso in casa rossonera.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che parte un po' a rilentro tra le due squadre in campo con i giocatori impegnati a studiarsi. Bellissima coreografia da parte della Curva Sud. Napoli che si sveglia al 6' con Callejon che riceve da Insigne, tiro al volo, para sicuro Donnarumma. Al 10' risposta Milan targata Cutrone, il quale viene pescato in profondità, ma palla sul fondo a sinistra della porta. Bellissima e maiuscola prestazione di Koulibaly al 11' che chiude benissimo la discesa di Calabria. Insigne al 24' prova la conclusione, ma palla parecchio larga. Minuto 16 Calhanoglu trova benissimo Paquetà, ma Callejon devia in angolo. Al 26' bravissimo Romagnoli in chiusura su Koulibaly, dopo che aveva ricevuto un assist di Zielinski. Al 36' il polacco riceve dallo spagnolo con il 7 azzurro, ma palla sul fondo. Milan pericoloso al 41' con Paquetà in contropiede, ma bravo Ospina. Primo tempo in equilibrio, senza vere occasioni da gol e gioco bello ma troppo scontato.

Nella ripresa, partita che si vivacizza: Kessiè al 47' prova il tiro, ma Malcuit chiude perfetto. Partita che vive su un equilibrio perfetto fino al 64' quando Milik viene trovato dal connazionale Zielinski al centro, ma blocca Donnarumma. 67' ancora il polacco, il quale riceve un cross di Malcuit non chiuso da Romagnoli, tiro dal limite risposta presente del portiere di casa.

Arriva il momento dell'esordio di Piatek in rossonero, condito con una clamorosa occasione al 75' (unica vera della partita) con un offensiva bellissima, con controllo palla perfetto, ma Ospina para in uscita bassa e toglie il tempo al neo acquisto del Milan. Al minuto 84, Zielinski prova la conclusione da fuori, ma palla che esce di pochissimo. Ci riprova al minuto 87 conclusione centrale, forse troppo, para Donnarumma.

Espulsi Ancelotti per proteste e Ruiz per secondo giallo, dovuto a un tocco di mano con azionee che stava ripartendo. Il Napoli esce con un pari da Milano e aspetta la Juventus contro la Lazio per capire se avrà guadagnato o perso in questa occasione. Male Milik e Insigne in questa serata. Milan che non fallisce prova importante e si conquista un punto davvero insperato contro una grandissima squadra. bella prova di Paquetà, ma male Suso e ancora rimane il problema dei gol.