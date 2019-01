Rassegna stampa Vavel: le prime pagine dei tre maggiori quotidiani sportivi

Dopo il pareggio tra Napoli e Milan di ieri sera, gli occhi sono tutti puntati sul big match delle 20:30 tra Lazio e Juve.

Tuttosport regala la copertina a Ronaldo pronto a vincere tutto con la maglia della Juve, anche per rispondere alle provocazioni dei suoi ex compagni blancos. Celebrato anche il capitano granata Valentino Mazzola che oggi spegne cento candeline. In taglio basso, il record di Quaglierella e il podio record di Sofia Goggia (in superG).

Nel Corriere dello Sport spazio a Milan e Napoli che ieri sera hanno regalato spettacolo (e non goal) a San Siro. Poi, la celebrazione di un eterno Quagliarella che eguaglia Batistuta e scoppia in lacrime per l'emozione. Un occhio puntato verso le partite di oggi con Immobile contro CR7, Perisic relegato in panchina e Zaniolo pronto a partire di nuovo titolare alle spalle di Dzeko.

Anche La Gazzetta dello Sport ripropone il pari tra Napoli e Milan, il record dell'attaccante blucerchiato e la possibilità della Juve di allungare sugli uomini di Ancelotti. Si parla anche di Musetti, tennista italiano, arrivato a poter disputare gli slam a soli 16 anni.