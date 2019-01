Serie A - Cancelo e Ronaldo ribaltano la Lazio: la Juventus vince 1-2

Nel match valevole per il posticipo domenicale della ventunesima giornata di Serie A la Juventus vince 2-1 in casa della Lazio e allunga in classifica sul Napoli. Successo in rimonta per la formazione bianconera visto che a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa con un autogol di Emre Can. Nell'ultimo quarto d'ora, però, la formazione bianconera ribalta il match con il neo entrato Cancelo ed il rigore di Ronaldo. Con questo successo la squadra di Allegri sale a quota 59 mentre la Lazio scivola in ottava posizione.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Correa e Immobile a formare il tandem offensivo mentre la Juventus risponde col 4-3-3 con Dybala, Ronaldo e Douglas Costa a comporre il tridente d'attacco.

Canovaccio tattico chiaro sin da subito con la Lazio a fare la partita contro una Juventus distratta. Al 19' primo squillo dei padroni di casa con Correa che calcia col destro da fuori ma Szczesny risponde presente. Poco più tardi prima vera chance del match con la Juventus che perde un sanguinoso pallone in uscita, Luis Alberto calcia col destro ma Szczesny salva. Nel finale di tempo altre due chance per la squadra di Inzaghi: al 38' Parolo controlla e calcia in un amen ma l'estremo bianconero salva con un miracolo. Al 43' Immobile supera Szczesny con un pallonetto ma Rugani salva sulla linea.

La seconda frazione di gioco si apre con la Lazio vicina alla rete del vantaggio con Luis Alberto che calcia col mancino dal limite, palla fuori di pochissimo. Al 59' però la Lazio passa meritatamente in vantaggio con Emre Can che, sugli sviluppi di un corner, insacca nella propria porta per l'1-0. Allegri manda subito in campo Bernardeschi ma al 64' i padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con Immobile che, servito da Correa, si presenta davanti a Szczesny ma calcia alto. Poco più tardi altra chance per i capitolini con Luis Alberto che esplode un destro da fuori che termina a lato di nulla.

Allegri getta nella mischia anche Cancelo e al 74' i bianconeri pareggiano proprio con l'ex Valencia che sfrutta una respinta di Strakosha, su una conclusione di Dybala, e col destro insacca per l'1-1. Non è finita qui perché al minuto 87 Lulic stende Cancelo in area: l'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty che Ronaldo trasforma, 1-2. E' l'ultima emozione del match: la Juventus espugna l'OIimpico e vola a +11 sul Napoli mentre la Lazio scivola all'ottavo posto.