Serie A: il Torino vince di misura contro l'Inter

Altra rivincita per il grande ex Walter Mazzarri che con il suo Torino batte ancora una volta l'Inter. Per la formazione granata decisiva la rete di Izzo al 35' con i nerazzurri incapaci di creare grandi grattacapi a Sirigu e compagni. Sconfitta amara per la squadra di Spalletti che deve cercare di ricompattare i suoi ragazzi in vista della partita di Coppa Italia di giovedì prossimo con la Lazio.

Cronaca

Inizio match a ritmi molto elevati. Dopo 4 minuti l'Inter ha già una grande chance per passare in vantaggio con Lautaro Martinez che si inserisce perfettamente in area sul cross dalla sinistra di Dalbert ma la sua deviazione non trova di poco la porta. Al 19' gran tiro dal limite di Icardi che trova la pronta respinta coi pugni di Sirigu. Dopo 15 minuti di nulla in termini di occasioni, arriva il gol del Torino al primo vero tentativo con Izzo che sugli sviluppi di un corner sfrutta un cross di Ansaldi e di testa sovrasta D'Ambrosio e batte Handanovic con un pallonetto. Dopo un minuto risponde subito l'Inter con un tiro dai 20 metri di Brozovic che finisce alto sopra la traversa. Al 38' sempre su corner per il Toro tiro dal limite di Rincon deviato da un difensore nerazzurro con palla che termina di poco fuori. Passano 5 minuti e i granata hanno una buona occasione per raddoppiare con Belotti che dopo l'errata respinta di Miranda si ritrova sul sinistro il pallone che manda incredibilmente alto.

Secondo tempo che vede l'Inter avere il pallino del gioco e il Torino ripartire. Al 55' se ne va in velocità Ola Aina sulla sinistra, mette in mezzo la sfera ma Belotti impatta male e manda ampiamente fuori. Dopo 7 minuti gran pallone recuperato da Izzo che innesca Zaza in velocità ma il suo tiro viene deviato provvidenzialmente in corner da De Vrij. Al 69' è l'Inter a ripartire con Lautaro, servizio per Nainggolan che prova il tiro dalla distanza che finisce sopra la traversa. Passano 4 minuti e altra conclusione da fuori di Politano con palla che esce di pochissimo. Ma all'86' l'ex Sassuolo dice qualcosa di troppo all'arbitro Maresca che lo espelle con l'Inter costretta a giocare gli ultimi minuti in 10. Al 93' azione rocambolesca nerazzurra che si conclude con un tiro sbilenco di De Vrij parato da Sirigu. Gestisce il finale senza molti affanni il Torino che porta a casa così un importante successo avvicinandosi alla zona Europa League, per l'Inter sconfitta e prestazione da dimenticare.