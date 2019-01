Milan, buon pareggio contro il Napoli: un passo in avanti verso la maturità

Ieri sera il Milan ha fermato il Napoli sullo 0-0 conquistando un ottimo punto in ottica quarto posto. Buon pareggio considerando anche il livello dell'avversaria che attualmente ha 13 punti in più. Un punto sufficiente ed un quarto posto consolidato (aspettando il risultato finale di Lazio e Juventus ndr). Finalmente i rossoneri hanno superato il momento più critico della propria stagione

LA PARTITA

Un primo tempo perfetto quello giocato del Milan, per concentrazione e qualità tattica: i padroni di casa hanno costretto gli ospiti ad un gioco lento e mai pericoloso per poi ripartire insidiosamente in contropiede. Al 60esimo le forze sono diminuite ed il Napoli, per un paio di volte, ha rischiato di passare in vantaggio. I rossoneri hanno pagato gli errori in contropiede: una volta catturato il pallone, la manovra è finita per passaggi sbagliati ed errori in transizione.

Il Milan può sorridere perchè l’esordio di Piatek è stato convincente :al polacco sono bastati solamente 20’ per dare ai rossoneri cattiveria che non c’era con Higuain. Male invece Paquetà e Calhanoglu fischiato

Ora testa alla rivincita di martedì in Coppa Italia. Ancora a San Siro, ancora Gattuso contro Ancelotti.