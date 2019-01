Una grande Spal rimonta a Parma

Basta poco più di un quarto d'ora ai ferraresi per rimontare da 2-0 a 2-3 in un campo importante come quello del Tardini. Mentre il Parma pregustava una vittoria che lo avrebbe proiettato in prossimità della zona europea, la Spal ne ha approfittato per ribaltare il risultato. Sono serviti i gol di Fares, Petagna e Valoti per sbancare e allungare sulla zona retrocessione, un incubo che ha perseguitato gli spallini nell'ultimo periodo. La sconfitta può suonare come un campanello d'allarme per D'Aversa e i suoi, che probabilmente stanno vivendo il classico momento delle sorprese. Una semplice battuta d'arresto oppure la fine della sorpresa Parma? Questo ancora non si può dire ma resta il fatto che D'Aversa ha molto da rimproverare alla sua squadra. In casa Spal invece sembra essere ritornato l'entusiasmo di inizio campionato e grazie anche alle prestazioni tutt'altro che positive delle squadre peggio posizionate si può già iniziare a confermare che la squadra di Ferrara giocherà anche il prossimo campionato di Serie A. Il campionato è entrato nella fase finale e per le due squadre si prevede un finale tranquillo.