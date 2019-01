Coppa Italia - Piatek stende il Napoli: il Milan vince 2-0

Nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia il Milan vince 2-0 contro il Napoli staccando il pass per le semifinali. Succede tutto nella prima frazione di gioco con la furia di Piatek che si abbatte sulla formazione partenopea con una grande doppietta nel giro di mezz'ora. Nel secondo tempo Ancelotti manda in campo Ounas, Mertens e Callejon ma il risultato non cambia più: il Milan stacca il pass per le semifinali mentre il Napoli saluta la competizione.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Milan con il tridente d'attacco formato da Castillejo, Piatek e Borini mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Insigne e Milik a comporre il tandem offensivo.

Pronti, via e dopo undici minuti il Milan passa in vantaggio con Piatek che sfrutta una disattenzione di Maskimovic, entra in area e col destro fredda Meret, 1-0. Immediata la reazione del Napoli con Insigne che calcia col destro da ottima posizione, Donnarumma blocca in due tempi. Al 22' altra occasione per Insigne che duetta con Diawara e calcia ma l'estremo rossonero si fa trovare pronto. Al 27', però, arriva il raddoppio del Milan ancora con Piatek che salta Koulibaly e con un potente destro nel sette batte Meret, 2-0 e prima frazione agli archivi con il doppio vantaggio rossonero.

La seconda frazione di gioco non regala spunti tanto che le prime emozioni arrivano dalla panchina: Ancelotti manda in campo Ounas e Mertens per Allan e Diawara mentre Gattuso risponde gettando nella mischia Calhanoglu per Borini. Al 66' primo e unico squillo del Napoli con Ounas che lascia partire un gran mancino da fuori, Donnarumma respinge. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano drasticamente e la sfida scivola via senza emozioni. Il Milan batte il Napoli e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia mentre i partenopei salutano la competizione.