Coppa Italia - Uragano Viola: la Fiorentina trascinata da Chiesa travolge 7-1 la Roma e va in semifinale

Umiliazione per la Roma di Di Francesco al Franchi di Firenze: la Fiorentina travolge 7-1 una Roma inguardabile, grazie soprattutto alla tripletta di Federico Chiesa e vola in semifinale di Coppa Italia. Partita subito in discesa per la Viola che ne fa due in meno di 20', poi Kolarov prova a riaprirla ma Muriel nel finale di primo tempo allunga nuovamente: nella ripresa il rosso a Dzeko è la goccia che fa traboccare il vaso giallorosso, dando il via alla goleada della Fiorentina che chiude con un 7-1. Sorride Pioli che attende in Semifinale la vincente tra Atalanta e Juventus, mentre Di Francesco dovrà gestire una situazione molto delicata legata alla sua panchina.

LE FORMAZIONI

Per quanto riguarda il discorso formazioni, la Fiorentina di Pioli va in campo con il 4-3-3 che vede praticamente in campo il miglior undici possibile, con la novità Muriel punta centrale al posto di Simeone che parte dalla panchina. Di Francesco ritrova in mezzo alla difesa Fazio, punta su Cristante a centrocampo (squalificato in campionato), rilancia Pastore sulla trequarti e preferisce Schick a Dzeko come unica punta in attacco.

LA PARTITA

Pronti, via ed entra subito in partita Federico Chiesa che al 5' sfiora il gol con un bel destro dal limite, poi al 7' trova la via della rete: la Roma perde palla in ripartenza dando il via al contropiede Viola condotto a sinistra da Mirallas che serve centralmente il taglio di Chiesa che realizza praticamente un rigore in movimento. La reazione della Roma non stenta ad arrivare e al 10' Cristante anticipa tutti di testa e in girata colpisce il palo, con Lafont immobile. Ma è sulle ripartenze che la Roma soffre tantissimo, concedendo due occasioni enormi nuovamente a Chiesa: la prima, al 13', viene cestinata da Benassi ma è anche tutto fermo per fuorigioco, la seconda al 18', punge nuovamente i giallorossi che si aprono in due sulla verticalizzazione ancora di Mirallas che mette di nuovo a tu per tu Chiesa con Olsen, superato con il tocco sotto che vale il 2-0.

Ma come in occasione del primo gol della Viola, anche dopo il raddoppio la Roma prova a reagire e questa volta ci riesce: uno-due tra El Shaarawy e Kolarov che mette il serbo al limite dell'area di rigore e nelle condizioni migliori per calciare in porta con il sinistro che trafigge Lafont e che accorcia le distanze poco prima della mezz'ora. Il leitmotive del primo tempo giallorosso sono però gli errori in mezzo al campo che al 33' costano di nuovo caro alla squadra di Di Francesco: la Fiorentina riparte dopo un errore di Kolarov in uscita, Biraghi sfonda a sinistra, aggira Florenzi e poi serve a rimorchio Muriel che appoggia il pallone in rete facendo 3-1. Ma le emozioni del primo tempo del Franchi non sono finite perché a cinque dalla fine la Fiorentina potrebbe trovare addirittura il quarto gol, sempre in ripartenza e sempre con Chiesa che, con l'aiuto della deviazione di Manolas, impegna Olsen con un bel destro dal limite dell'area. L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha però la Roma con Schick che di testa prova a beffare la brutta uscita di Lafont ma il portiere della Viola si salva intervenendo con i piedi.

Tra primo e secondo tempo Di Francesco cerca di dare la scossa: fuori un pessimo Pastore e dentro Dzeko, oltre all'ingresso di Pellegrini per Nzonzi decisamente in difficoltà nel tenere i ritmi di gioco della Fiorentina. E infatti la prima occasione della ripresa è dei giallorossi con la discesa a destra di Florenzi che la mette dentro dove però arriva la diagonale di Laurini. La Roma cresce di intensità, gioca la palla più velocemente e all'ora di gioco Lafont deve compiere un miracolo, allungando in calcio d'angolo il colpo di testa ravvicinato di Zaniolo. La Fiorentina non si fa praticamente mai vedere fino al 66', quando la Roma sbaglia nuovamente in uscita e regala l'opportunità a Benassi che a tu per tu con Olsen la infila sotto le gambe dello svedese siglando il 4-1. Dopo il quarto gol la Roma perde la testa: al 72' resta in 10 causa espulsione di Dzeko per eccessive proteste dopo una mancata segnalazione di un fallo. L'inferiorità numerica favorisce ovviamente la Fiorentina che dilaga definitivamente: al 74' Chiesa fa tripletta e 5-1, al 79' Simeone chiude il primo set davanti ad Olsen con il 6-1 e allo scadere sempre il Cholito buca per la settima volta il portiere svedese sul lancio di Milenkovic. Al Franchi finisce 7-1 per la Fiorentina che va in semifinale.