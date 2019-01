Coppa Italia - L'Atalanta riceve la Juventus. Che duello tra Zapata e Ronaldo 

(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, C. Ronaldo, Bernardeschi.

Questa sera l'Atalanta ospiterà la Juventus. Gara secca in questo quarto di finale: i bianconeri primi in campionato sfideranno i neroazzurri che stanno attraversando il loro miglior momento in stagione.

L’attacco più forte d’Italia contro la difesa più resistente, priva però di Bonucci. Calcio d'inizio ore 20.45 In campionato si sono scontrati il 26 dicembre scorso sempre a Bergamo e terminata 2-2.

Sicuramente è una grande occasione per la formazione di Gasperini: "E' un'occasione super" visto che la Coppa Italia rappresenta la miglior occasione per qualificarsi alla prossima Europa League.

Nonostante l'importanza della partita, il tecnico dell'Atalanta farà comunque un piccolo turnover: Gollini in porta, Masiello al posto di Mancini. In avanti il classico tridente composto da Ilicic, Zapata e Gomez.

La corazzata Juventus che in campionato viaggia con un vantaggio di ben 11 punti sul Napoli, non vuole mollare nulla e vorrà arrivare in fondo anche nella Coppa Italia.

Anche Allegri farà rifiatare qualche titolare in vista dei prossimi impegni: ballottaggio tra Spinazzola e Alex Sandro ed in mediana dovrebbe tornare Pjanic. Mandzukic non è stato convocato.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Dijmsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, C. Ronaldo, Bernardeschi.