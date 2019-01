Milan, nel segno di Piatek: vittoria contro il Napoli e semifinale raggiunta

Il Milan ha vinto contro il Napoli per 2-0 ed ha conquistato la semifinale di Coppa Italia. Grande prova dei rossoneri che hanno dominato gli azzurri a San Siro. Ora, in semifinale, una tra Lazio e Inter.

Ieri Piatek ha esordito come meglio non poteva con una doppietta decisiva contro il Napoli che ha regalato ai rossoneri la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. I numeri stagionali del bomber polacco sono pazzeschi: 21 reti in 23 partite e, in una sola sera, ha cancellato definitivamente dal prato di San Siro il fantasma di Higuain. Benissimo anche Bakayoko che si è confermato a centrocampo come migliore del reparto (ancora una volta). Buona prova di Laxalt e di tutta la difesa.

Nonostante il turnover: "Ho cambiato tutti gli esterni, perchè volevo freschezza. Hakan e Suso non erano in condizione di giocare dal primo minuto, così come Rodriguez" il Milan di Gattuso ha giocato un ottimo primo tempo trovando subito la doppietta di Piatek, alla prima da titolare in rossonero. Nella ripresa il Napoli ha provato l'assalto, ma è stato poco incisivo sottoporta con il Diavolo che ha saputo gestire egregiamente, .

Il Milan ha disputato una delle migliori gare della stagione, ma è già tempo di pensare al campionato. Domenica sera i rossoneri saranno impegnati contro la Roma.