Il Torino fa visita alla Spal: le probabili formazioni 

Il lunch match di questa 22esima giornata di Serie A vede il Torino far visita alla Spal. Una partita molto importante per entrambe le squadre: da un lato i granata per tenere il passo dell'Europa League, dall'altra vincere per tenersi lontano dalle ultime posizioni.

La Spal ha ben 7 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica e vuole conquistare la salvezza il prima possibile. Semplici deve fare a meno di Petagna per squalifica e Vicari e Fulignati per infortunio. In attacco Paloschi e Antenucci.

Il Torino viene dalla preziosa vittoria contro l'Inter e vuole continuare a vincere anche oggi a Ferrara. Mazzarri ritrova Meité a centrocampo dopo le due giornate di squalifica, in attacco uno tra Zaza e Iago Falque.

Portieri: Gomis, Poluzzi, Viviano.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Regini, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dickmann, Fares, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Murgia, Nikolic, Schiattarella, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Paloschi, Spin

Le probabili formazioni



SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici.



TORINO 3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri; Meité, Rincon, Baselli; Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All.: Mazzarri